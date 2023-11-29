سي إن بي سي: تراجع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا بمقدار نحو النصف

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا تراجع بمقدار نحو النصف تقريبًا خلال العام الجاري 2023، مع معاناة المستثمرين من آثار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من ذلك "كان الذكاء الاصطناعي فئة بارزة شهدت جولات تمويل ضخمة مستمرة".

وأظهر تقرير "حالة التكنولوجيا الأوروبية" أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الإجمالي للشركات الأوروبية المدعومة بالمشاريع بنسبة 45٪ في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع Atomico وصول إجمالي تمويل مشاريع شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى 45 مليار دولار هذا العام. وهذا أقل من 82 مليار دولار في العام الماضي 2022، وهو بحد ذاته أقل من 100 مليار دولار في العام السابق عليه.