دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة جالطا سراي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جالطا سراي التركي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره جالطا سراي بملعب تورك تيليكوم أرينا، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم اليونايتد، الدنماركي راسموس هويلوند رفقة البرازيلي أنتوني، والأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، بمعاونة البرتغالي برونو فيرنانديز.

ويسعى مان يونايتد في هذه المباراة، لحصد الثلاث نقاط من أجل تصحيح مساره في المجموعة، والدخول في المنافسة على التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يأتي جالطا سراي ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة جالطا سراي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا - ماجواير - ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط: ماكتومناي - سفيان أمرابط - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.