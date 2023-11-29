جامعة الإسكندرية تستقبل فريق المتابعة الأولى لتطبيق شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة الأيزو 9001/2015

استقبل الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين، لمراجعة والتأكد من إستمراريه تطبيق المواصفة الدولية للايزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، والممنوحة للجامعة فى العام الماضي ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاثة سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وقدم الدكتور سعيد علام خلال كلمته الشكر للجهاز الاداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد للإرتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور ادائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف، وأكد على تقديم الدعم الكامل لكل العاملين للحفاظ على هذا النجاح، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أكد الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على أن نجاح الزيارة جاء نتيجة الجهد المبذول من كافة إدارات الجامعه وقيادتها وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

وأشاد المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين بالمستوى المتميز والملحوظ الذي ظهرت به الجامعة في هذه المراجعة عن الأعوام السابقة.

وأشار محمد أبو النصر أمين عام الجامعة الى أن نتائج المراجعة والتى اسفرت عن استمرار احتفاظ الجامعة بشهادة الايزو 9001/2015 جاءت تكليلًا لجهود كبيرة نفذها كافة العاملين بالجامعة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوة، حيث تم وضع خطة عمل لمعالجة المشكلات وتذليل العقبات بمختلف إدارات الجامعة تتواكب وتوجه الدولة للتحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد.

أوضح الدكتور كمال متولي المشرف على أداره توكيد الجودة بالجامعة أنه سبق هذه الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، ومحمد أبو النصر أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بمساعدة فريق الجودة عن طريق نشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

حضر الجلسة الختامية الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرو العموم، ومديرو الادإرات ومنسقي الادإرات للجودة والعاملين بالجامعة.