وكيل التعليم بالشرقية يكرم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق

كرم محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق الحاصلين علي مسارات مختلفة ضمن فعاليات مبادرة “طوّر وغيرّ”.

أوضح الرشيدي أن مبادرة “طوّر وغيرّ” أطلقت تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتم تنفيذها بالتنسيق بين مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وإدارة التربية الخاصة.

كما كرم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية كل من طارق عبد الرشيدي مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وأمل بغداد مدير إدارة التربية الخاصة ومنال مصطفي ومنسق مبادرة طوّر وغيرّ و الدكتورة غاده عبدالقادر مدرب معتمد بطوّر وغيرّ ومحمد حسنين مدرب معتمد طوّر وغيرّ وهانم علي مدرب معتمد طوّر وغيرّ وناجي محمد علي الزيات معلم و مترجم إشارة بمدرسة الامل للصم وضعاف السمع بالزقازيق ومحاسن محمد كيلاني معلم و مترجم إشارة بمدرسه الامل بإدارة غرب وعطيات حسن علي مديره مدرسه عبدالجواد ابو العمرو للصم وضعاف السمع بفاقوس ومي سالم أخصائي تكنولوجيا بمدرسة عبدالجواد ابو العمرو للصم بفاقوس للصم، لجهودهم في رعاية وتدريب ودعم الطلاب الحاصلين علي مسارات مختلفة في المبادرة.

و أكد الرشيدي أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص على الاهتمام بالطلاب من ذوي القدرات الخاصة، باعتبارهم ركن هام وأصيل من المجتمع، وهم قادرين على العطاء في كافة المجالات.



