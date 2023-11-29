بعد ختام المنتدى المشترك .. الشباب الروسي: انبهرنا بالتراث الثقافي المصري

بعد عودتهم الى روسيا عبر شباب الوفد الروسي المشارك فى المنتدى المصري الروسي الرابع الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير د. اشرف صبحى على صفحاتهم الشخصية عن سعادتهم بالمشاركة فى المنتدى وخوض تجربة فريدة ومفيدة للجانبين.

قالت اليزافيتا بجدانوفا اننا انبهرنا بالتراث الثقافى المصرى الغني بشكل لايصدق وبالمناظر المذهلة للطبيعة والوحدة التى لا تنكسر بين البحر والصحراء.

كما قال يفجيني ايبيفانوف ان المنتدى كان فرصة رائعة للتعرف على ثقافة الشباب المصرى وقيمهم، كما اننا استمتعنا بزيارة المواقع السياحية مثل الأهرامات والإسكندرية والعاصمة الإدارية وجامعة الجلالة ، وتمنى ايبيفانوف العودة الى مصر مرة أخرى.

وعبرت صوفيا داديفا عن سعادتها بالتجربة التى جاءت ايجابية للغاية وتعلمت الكثير عن الاقتصاد الازرق ، كما تعلمت الكثير عن الثقافة المصرية وتاريخها وحضارتها

وقالت اسعدنى الحوار مع الشباب المصري حيث تبادلنا الكثير من الافكار والرؤي .

الجدير بالذكر أن منتدى الشباب المصري الروسي ينظم بناء على بروتوكول تعاون بين الوزارتين حيث تعقد دورة في روسيا ودورة في مصر ، وجاءت الجولة الرابعة فى القاهرة التى رحب فيها وزير الشباب والرياضة بالوفد الروسي قائلا لاتوجد كلمات تعبر عن مدى سعادتى وامتنانى بالتفاعل الكبير والمثمر بين الشباب المصرى والروسي خلال الرحلة التى استمرت 8 ايام بين ورش عمل وجلسات وزيارات ميدانية وسياحية وتاريخية

واكد صبحي ان المنتدى احد دعائم توطيد العلاقات التاريخية بين الشعبين فى ظل ارادة سياسية يوفرها الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين .

كما اكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ان المنتدى يعد افضل طريقة للشباب للتعرف على بعضهم البعض وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بينهم .



فى ختام المنتدى قام د.اشرف صبحى بتكريم اعضاء الوفد الروسي والسفير ، شهد الحفل الختامى حضور د . محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الاهلية ، د. عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، ود. شريف فخرى رئيس الجمعية المصرية الروسية ، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصرى للتعاون الخارجى، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومن الوزارة شارك د. عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، و نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ومصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، وعلاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية ، ورانيا سامى مدير عام العلاقات الدولية والفنية ، ورضا سفينة مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.