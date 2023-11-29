ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الملكة رانيا تزور المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج بمركز الحسين للسرطان

الملكة رانيا
الملكة رانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زارت الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء المرضى الذين تم إخلاؤهم من غزة لتلقّي العلاج في مركز الحسين للسرطان.

واطمأنّت الملكة رانيا بحضور الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، على صحة المرضى الأطفال من غزّة. واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، واستمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.

وتعد هذه أوّل دفعة من واحد وأربعين مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل.

من جانبها شكرت الأميرة غيداء طلال الملكة رانيا العبدالله على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها.

الملكة رانيا غزة المرضى