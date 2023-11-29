الصحة العالمية تدعو إلى استمرار وقف إطلاق النار في غزة لإيصال المساعدات

رحب الدكتور تادروس ادهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بمد الهدنة الإنسانية فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن من الجانبين وبما يسمح بزيادة ايصال المساعدات الصحية الى القطاع وكذلك نقل المرضى من مستشفى الشفاء الى مستشفيات أخرى فى جنوب وادى غزة.

وقال تادروس - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء فى جنيف - إن المنظمة تسلمت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة 121 بالة من المساعدات الطبية فى مستودعاتها فى غزة تكفى لحوالى 90 ألف شخص، مؤكدا على أن غزة مازالت بحاجة الى الكثير.

دعا الدكتور تادروس الى استمرار وقف اطلاق النار فى غزة حتى يمكن مد المزيد المساعدات وانهاء معاناة السكان هناك، وقال ان 15 مستشفى من أصل 36 فى غزة هى فقط من تعمل وبقدرات تفوق اضعاف قدرتها.

وأشار إلى أن المستشفى الأوروبى فى غزة على سبيل المثال يعمل بـ 3 أضعاف قدرته الحقيقية، وأن 3 مستشفيات فقط من إجمالى 25 مستشفى فى شمال غزة قبل النزاع هى من تعمل وبحدها الأدنى حيث تفتقر الى الماء والوقود والغذاء.

ولفت الدكتور تادروس إلى أن الاحتياجات الصحية فى غزة زادت بشكل دراماتيكى وحذر من زيادة واضحة فى الامراض التنفسية والامراض المعدية جراء الاكتظاظ، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تعمل لمساعدة النظام الصحى والعاملين الصحيين فى غزة بكل السبل الممكنة.

لفت تادروس الى ان المنظمة والشركاء تعمل من أجل اقامة مستشفيات ميدانية فى مواقع استراتيجية فى غزة، وشدد على أن تلك المستشفيات هى لدعم النظام الصحى هناك وليس كبديل له وقال ان الأولوية هى دعم النظام الصحى والعاملين الصحيين فى غزة للقيام بعملهم.