صدمة جديدة في الأهلي بسبب رضا سليم

تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة جديدة بعدما تعرض المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإصابة جديدة خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في الكتف والتي خضع على إثرها لجراحة في الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في العضلة الأمامية خلال التدريبية التأهيلية التي يخضع لها في الوقت الحالي للتعافي من إصابة كسر الترقوة.

وطلب كولر، من الجهاز الطبي تقريرًا مفصلا عن أسباب الإصابة الجديدة في العضلة الأمامية ومدة غياب اللاعب المغربي.

وقرر الجهاز الطبي خضوع رضا سليم لراحة سلبية من التدريبات التأهيلية خلال الأيام المقبلة قبل العودة لإستئناف التأهيل مرة أخرى للتعافي.

ووفقا لمصادر داخل النادي الأهلي فإن رضا سليم يحتاج إلى 8 أسابيع على الأقل حتى يكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي وتأكد غيابه رسميا عن كأس العالم للأندية في السعودية.