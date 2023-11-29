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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي، وحاتم سكر، وعمرو السيسي، وسيد عبدالله "نيمار ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسامسون أكينيولا، وناصر منسي.

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري الممتاز