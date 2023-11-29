ضبط متهمين بالتعدي على سيدة بسبب الكلاب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع "فيس بوك" حول قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة بأحد المجمعات السكنية بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لإعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة (بأحد المجمعات السكنية – بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكنى.

بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).. والمشكو فى حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان).. وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.