فيوتشر يصل استاد السلام لمواجهة الزمالك في الدوري

وصلت منذ قليل حافلة فريق فيوتشر إلى استاد السلام، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الزمالك حتى الآن 6 مباريات بالدوري، فاز في مباراتين، وخسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وجمع 8 نقاط، جعلته حاليا في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب المسابقة.

أما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل.

يخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة تضم:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.