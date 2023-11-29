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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يصل استاد السلام لمواجهة الزمالك في الدوري

من وصول فيوتشر قبل
من وصول فيوتشر قبل قليل
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وصلت منذ قليل حافلة فريق فيوتشر إلى استاد السلام، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الزمالك حتى الآن 6 مباريات بالدوري، فاز في مباراتين، وخسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وجمع 8 نقاط، جعلته حاليا في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب المسابقة.

أما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل.

يخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة تضم:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك فيوتشر الدوري المصري الممتاز أيمن مصطفى