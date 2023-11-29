الجيش الجزائري: إرهابي يسلم نفسه بجنوبي البلاد وضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلن الجيش الجزائري، قيام إرهابي بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية بجنوبي البلاد، وضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و109 مهاجرين غير شرعيين، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من المدن على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء أن الإرهابي المدعو "أكادي الصديق"، سلم نفسه للسلطات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد، مما أسفر عن ضبط رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، و132 قذيفة ومفجر خاصة بالهاون عيار 60 ملم، و4 قذائف صاروخية، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فضلًا عن ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 50 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 126 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.