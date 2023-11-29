الخارجية الروسية: نتوقع استئناف إجلاء مواطنينا من غزة قريبًا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتوقع استئناف إجلاء مواطنيها من غزة عبر ميناء رفح البري قريبًا.

وأضافت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية: "بعثاتنا الدبلوماسية لا تزال تعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية والفلسطينية من أجل الأشخاص المتبقين في قطاع غزة وعائلاتهم"، لافتة إلى أنه تم نقل 762 من أصل 1000 شخص طلبوا المساعدة من قطاع غزة، مؤكدة أنهم وصلوا من القاهرة إلى موسكو على متن رحلات خاصة لوزارة الطوارئ الروسية.

وفي سياق آخر، قال المبعوث الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الكيميائية في انتهاك لمعاهدة الأسلحة الكيميائية.

وفي كلمته أمام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، قال شولجين إن روسيا "تشعر بالقلق إزاء التقارير الإعلامية"، وفي ضوء ذلك، دعا إسرائيل إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، عن قلقه إزاء الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وقال إن منظمته ظلت على اتصال مع طرفي الصراع لأنها تراقب عن كثب التطورات في قطاع غزة وأي تقارير حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية.