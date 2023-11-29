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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي الزمالك يواصلون التدريبات المنفردة

فتوح نجم الزمالك
فتوح نجم الزمالك
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واصل ثلاثي الزمالك، محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري، اليوم، التدريبات المنفردة في مقر النادي الأبيض بميت عقبة .

جاء ذلك تطبيقا لقرار إدارة الزمالك بوقفهم شهر عن خوض المباريات والتدريب منفردا، عقب خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بالدوري .

ويخوض الزمالك مساء اليوم لقاء مغ فيوتشر باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

 

 

الزمالك صطفي الزناري أيمن مصطفى أحمد فتوح