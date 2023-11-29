ثلاثي الزمالك يواصلون التدريبات المنفردة

واصل ثلاثي الزمالك، محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري، اليوم، التدريبات المنفردة في مقر النادي الأبيض بميت عقبة .

جاء ذلك تطبيقا لقرار إدارة الزمالك بوقفهم شهر عن خوض المباريات والتدريب منفردا، عقب خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بالدوري .

ويخوض الزمالك مساء اليوم لقاء مغ فيوتشر باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.