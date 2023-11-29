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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية: مجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنساني في غزة

سامح شكري
سامح شكري
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أكد سامح شكري وزير الخارجية  اليوم الاربعاء أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء المجموعة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن الحالى وانج يي بنيويورك.

‏ وذكر السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على منصة اكس - ان الوزير شكري قال خلال اللقاء "نحن هنا تقديرا للرئاسة الصينية لمجلس الأمن ومواقف الصين الداعمة للمبادئ".

‏ وأضاف وزير الخارجية: “إننا نهدف إلى وقف اطلاق نار دائم، قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله او احترامه حتي الآن”.

وشدد على ان مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المجموعتان العربية والاسلامية هو مشروع قرار انساني وليس سياسي.

وأوضح شكري أن " الكل يتحدث عن رفض التهجير، ولكن لا يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".

غزة وزير الخارجية سامح شكري