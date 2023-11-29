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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار تجار مخدرات في 4 محافظات

الامن يداهم اوكار
الامن يداهم اوكار تجار المخدرات في 4 محافظات
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنوفية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن أسوان
 ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن الأقصر
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- بندقية خرطوش وطلقتين).

مديرية أمن الجيزة
 ضبط (مزارع "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة البدرشين.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
مديرية أمن المنوفية
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
 بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الهيروين اسوان الأقصر الجيزة