ضبط 5 أشخاص انتحلو صفة رجال شرطة وسرقو مبلغ مالى من عامل بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالى من عامل بدمياط.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين بإنتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى) كانت بحوزته.

بالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه (سائق- مقيم بدائرة القسم) بالإتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالى المُشار إليه إلى "عملات أجنبية"، وحال تواجدهم بالقرب من الطريق الدولى الساحلى بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكى توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وإدعوا أنهم رجال شرطة وإستولوا منهم على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - طبنجة صوت وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فـى الواقعة "ملاكى مستأجرة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.