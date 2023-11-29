ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) لقيامه بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

كما إعترف بإرتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.