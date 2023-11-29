الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالطريق العام بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالتشاجر وإلقاء أحدهم زجاجتين يحتويان على مادة قابلة للإشتعال بالطريق.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عامل بمقهى، ووالدته وجارتهما)، طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"، عاملان)، بسبب خلاف على ثمن شراء هاتف محمول تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقام الطرف الثانى بإلقاء زجاجتين تحويان مادة قابلة للإشتعال دون حدوث ثمة إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.