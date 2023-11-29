وكيل تعليم القاهرة تتابع استعدادات المدارس لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

تابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية والمدارس مقار اللجان الانتخابية بالإدارت الآتية:

- إدارة الخليفة التعليمية

- إدارة المقطم التعليمية

- إدارة منشأة ناصر التعليمية

- إدارة وسط القاهرة التعليمية

كان فى إستقبالها مديرى عموم الإدارت التعليمية، حيث أطمأنت على سير العملية التعليمية داخل المدارس المختلفة، مؤكدة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب إلى المدرسة.

وأكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية إجراء انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق ( ١٢،١١،١٠ ) ديسمبر المقبل.

وأوضحت "عبد الفتاح" على وضع لجان فى الطابق الارضي بما يتناسب مع كبار السن وذوى الهمم وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة باللجان، وتهيئة جميع الطرقات وتأمين الأبواب والنوافذ ودورات المياه بالإضافة إلي توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة.

وأثنت على الجهود المبذولة من مديرى عموم الإدارت التعليمية ومديرى المدارس لظهور مقار اللجان الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.