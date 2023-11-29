روسيا تدعو إسرائيل للتصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

دعت روسيا اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معربة عن قلقها الشديد إزاء تهديد الجيش الإسرائيلي باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين.

وقال المبعوث الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأعضاء في لاهاي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن قلقون تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد إسرائيل باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".. داعيًا إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن الاتفاقية تحظر إنتاج وتطوير وامتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية.