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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية" تواصل توجيه قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بـ7 محافظات

الداخلية تواصل توجيه
الداخلية تواصل توجيه قوافل لتوزيع المساعدات العينية
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واصلت  وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (بنى سويف - دمياط – الفيوم – الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - المنوفية) بمناسبة حملة الـ "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" وفى إطار مبادرة “كلنا واحد معك فى كل مكان”.

 يأتى ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.
 لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

رجال الشرطة المساعدات بطاطين