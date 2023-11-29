وزير خارجية أوكرانيا: لن نتراجع عن استعادة أراضينا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لا تعتزم التراجع عن كفاحها ضد روسيا.. قائلًا: "إن الهدف الاستراتيجي لـ أوكرانيا المتمثل في استعادة سلامة أراضيها داخل حدود عام 1991 المعترف بها دوليًا لم يتغير".

وقال "كوليبا"، في تصريحات قبيل اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل: "إن الرسالة التي أريد توصيلها إلى حلف الناتو هي أننا يجب أن نواصل المعركة، أوكرانيا ليس لديها أي نية للتراجع، إن هدفنا الاستراتيجي يظل دون تغيير ولن يوقفنا شيء".. مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بأمن أوكرانيا فقط، بل بأمن واستقرار الفضاء الأوروبي الأطلسي بأكمله.

يُشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا وحلف الناتو على مستوى وزراء الخارجية يُعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.