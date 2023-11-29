الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بندوة تكريمها: المسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ندوة تكريمية للفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي .

عن بداية شغفها بالفن وحبها للتمثيل، قالت: منذ الصغر فقد ولدت في مدينة صغيرة في إيطاليا ووجدت صعوبة في المدرسة بسبب معلمة كانت لدي، فقررت أن ألتحق بالمسرح المدرسي، وكان هو الأمان بالنسبة لي، وانتقلت إلى إنجلترا ومنها إلى روما وقدمت عرضين في إنجلترا وأنا أعتقد أن من المهم أن أقدم عروض مسرحية فهذا ما يصنع الفنان الحقيقي، كما قدمت فيلم جزائري وكانت تجربة جيدة بالرغم من صعوبتها ولكني فخورة بتجاربي، وأتذكر أنني عملت كاستنج من قبل لأحد الأعمال وطلب مني المخرج أن أحلق شعري لأن الشخصية كانت معذبة وبالفعل وافقت على ذلك وهذا جعلني أتقمص الشخصية أكثر .

وأضافت : هناك إنتاج ضخم في أوروبا صاحبة التاريخ العريق، وأنا أحب أن أتعامل مع الاأوروبيين، وأتمنى تقديم أعمال هناك ، ولكن ليس شرطاً أن أذهب لأمريكا فأنا بالنسبة لي أن تحقيق الحلم الحقيقي هو أن أصنع باسمي تاريخ بلادي، فمثلاً اليوم عندما أتواصل مع الوطن العربي بما يمتلكه من صناعة سينمائية ومسرحية قوية هو بالنسبة لي تحقيق لحلمي .

وتابعت : عندما قدمت الليدي ماكبث كنت صغيرة ، وقدمت العرض لمدة عشر سنوات في مختلف المهرجانات والبلاد ، وتعرفت على العديد من الثقافات وهذه التجربة المسرحية أعتز بها للغاية .

ومن جانبه قال المخرج والفنان مازن الغرباوي : تعرفت علي مارتسيا في مهرجان سينمائي ، فهي نجمة سينمائية ومسرحية كبيرة ، وتحدثنا عن شغفها وحبها للمسرح وتأثرها بشخصية ليدي ماكبث ، وعرض في سنة 2021 مسرحيتها ماكبث بمهرجان شرم الشيخ ، وعندما رشحتها للجنة العليا للتكريم تزامنا مع أن إيطاليا هي دولة شرف المهرجان وافقوا علي الفور لأنها قصة نجاح كبيرة شاهد عليها العديد من الأعمال التي قدمتها .