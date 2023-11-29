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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آخر يوم من تمديد الهدنة.. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى اليوم بين الاحتلال والمقاومة

حماس
حماس
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كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى اليوم، وذلك ضمن آخر يوم من تمديد الهدنة.

وكشفت عن تفاصيل صفقة تبادل اليوم والتي تضم الإفراج عن 10 إسرائيليين وروسيتين اثنتين مقابل 30 فلسطينيا.

وكانت خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية المفروضة على قطاع غزة، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الأربعاء، وأسفر هجوم  جديد عن إصابة فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر التقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف الأهداف الفلسطينية في قطاع غزة دون الاعلان عن حجة تعلل تصرفها لخرق الهدنة المفروضة بواسطة مصرية قطرية.

صفقة تبادل الأسرى إسرائيليين