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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج المصريين فى بطولة هونج كونج للإسكواش

على فرج
على فرج
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تأهل 4 أبطال من سيدات ورجال الإسكواش المصريين إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.
وتصل القيمة المادية للجوائز إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.
 


وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 حتى الآن كالتالي:

- فوز نور الشربينى على منافستها تشان سين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 10-12, 10-12, 11-7.
- فوز مصطفى عسل لاعب الأهلى ، على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-6, 11-2, 11-5.
- فوز طارق مؤمن لاعب الجزيرة، على الألمانى رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 7-11, 11-3.
- فوز على فرج لاعب وادى دجلة، على الإنجليزي باتريك رونى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.
 


 

نتائج المصريين فى دور الـ 16 سيدات ورجال الإسكواش المصريين ببطولة هونج كونج للاسكواش علي فرج