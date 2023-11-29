بسبب سوء النتائج.. نانت يعلن إيقاف مدربه

أعلن نانت الفرنسى، المحترف ضمن صفوفه البلدوزر المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، إيقاف مدربه بيار أريستوي عن مهامه.

وكتب فريق نانت في بيانه، قائلاً: "يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيار أستوري وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح، يعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار".

وكشفت مصادر فرنسية، أن نادي نانت توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه والمدرب السابق لأندية جانجان وبوردو وليل جوسلين جورفينيك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وأكدت المصادر إن جورفينيك سيقود أول حصة تدريبية له الأربعاء.

وتولى أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عاما والرديف في نانت، قيادة الفريق الأول قبل 4 مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية.

لكن المستوى السيئ للاعبيه في الآونة الأخيرة حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية وتراجعوا إلى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤوليه إلى اتخاذ قرار استبداله.