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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل البحريني يترأس وفد بلاده المشارك في قمة مؤتمر الأطراف (COP28) بالإمارات

العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى
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يترأس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفد بلاده المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي.
وذكر الديوان الملكي البحريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/، أن مشاركة العاهل البحريني تأتي تلبية لدعوة تلقاها من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. 
ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح (كوب 28) غدا الخميس تليها قمة القادة التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات قبيل محادثات تستمرّ حوالي عشرة أيام.
 

العاهل البحريني COP28 الامارات