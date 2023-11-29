أوكرانيا تسعى للحصول على مزيد من الدعم من الحلفاء لمواجهة روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الحلفاء الغربيين إلى تكثيف الإنتاج الدفاعي من أجل ضمان حصول القوات الأوكرانية على ما تحتاجه لمحاربة الجيش الروسي، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" اليوم الأربعاء.

وقال كوليبا إنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الغرب يفتقر إلى الإرادة السياسية" لتوسيع الطاقة الإنتاجية، ولكن هناك الكثير من العمل الفني الذي يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني إن أمن بلاده ليس فقط على المحك في الحرب، بل أيضا أمن وسلامة المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها. كما أكد "لن يوقفنا شيء" حيث تظل أوكرانيا تركز على هدف ضمان سلامتها الإقليمية.

وتابع: "علينا أن نستمر. علينا مواصلة القتال. أوكرانيا لن تتراجع."

فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، في تصريحات للصحفيين، إن روسيا تواجه ضغوطا اقتصادية، مما يدفعها إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على الصين، كما تتعرض لضغط عسكري لذلك تعتمد على كوريا الشمالية وإيران للحصول على الذخيرة والأسلحة.

وأشار ستولتنبرج إلى استعادة أوكرانيا 50% من الأراضي التي كانت روسيا تسيطر عليها في وقت سابق من الحرب، لافتا إلى الخسائر في المعدات والأفراد التي لحقت بالجيش الروسي. لكنه حذر أيضا من التقليل من شأن روسيا حيث لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزما بتحقيق أهدافه بالحرب.

وأضاف الأمين العام للناتو، أن: "بوتين لديه تسامح كبير فيما يتعلق بالخسائر، وأهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير".

ورحب ستولتنبرج بقرارات بعض حلفاء الناتو بإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، قائلا إن الطائرات ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وقدرتها على ضرب أهداف روسية. لكنه قال إنه لا يوجد نظام واحد يمكن نشره لتغيير الوضع بشكل جذري في ساحة المعركة وأن الأمر سيستغرق مزيجا من العديد من الأنظمة لدفع الروس إلى الوراء.

وتابع أن الحلفاء يجب أن يكونوا مستعدين لخوض معركة طويلة وشاقة.

بينما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 21 طائرة بدون طيار (مسيرة) وثلاثة صواريخ خلال موجات من الهجمات خلال الليل.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع المسيرات الإيرانية الصنع البالغ عددها 21، والتي كانت متجهة نحو منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

كما أسقطت القوات الأوكرانية صاروخين من الصواريخ الثلاثة، بينما لم يصل الثالث إلى هدفه. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.