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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فيديو مؤلم.. لحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

جنين
جنين
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو للحظة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لطفل يبلغ من العمر 9 أعوام في جنين بالضفة الغربية.

https://x.com/qudsn/status/1729827101404967389?s=20

ويظهر في شريط الفيديو، لحظة قنص الطفل أثناء هروبه في الشارع من إطلاق النار العشوائي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد طفلين في جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فيما أعلنتها منطقة عسكرية، عقب الاقتحام بعشرات الآليات العسكرية.

 

الاحتلال الإسرائيلي رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين ومخيمها