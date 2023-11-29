اليمن والسعودية يبحثان تعزيز أطر التعاون التجاري بين البلدين

بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، مع نظيره السعودي بندر الخريف، تعزيز أطر التعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتطرق الوزيران -خلال اللقاء في العاصمة النمساوية فيينا، وفقا لقناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم الأربعاء- إلى تعزيز التعاون في إطار مندوبيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشكل خاص، وفي كافة المجالات ذات الصلة بتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.

وأكد وزير الصناعة اليمني، دعم بلاده لاستضافة السعودية للدورة الـ 21 للمؤتمر العام للمنظمة المزمع انعقاده في العام 2025، مشيدا بما حققته المملكة من نهضة في الجانب الصناعي والذي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة ويعزز من أهميتها الاستراتيجية.

من جهته جدد وزير الصناعة السعودي، استعداد المملكة لدعم اليمن في كافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وتقدمها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين للإسهام في خلق فرص تنموية وتحقيق كفاءة إنتاجية تشكل قيمة مضافة لرفد الاقتصاد اليمني.

