روسيا تأمل في استمرار الجهود لضمان هدنة دائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن أملها في استمرار الجهود الفعالة من أجل ضمان هدنة دائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي..مشيدة في هذا الصدد بالجهود المصرية القطرية الفعالة التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة بين الجانبين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيضا تمديدها لمدة يومين إضافيين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحظى باهتمام بلادها لأسباب سياسية وإنسانية..مشيرة في الوقت ذاته إلى جهود بلادها المتواصلة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في غزة التي لا تزال صعبة رغم المساعدات.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تطورات الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والتي لاتزال الحرب في غزة تلقي بظلالها عليها..داعية السلطات الاسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون..ومشددة على الموقف الروسي الداعي إلى حماية حقوق جميع الطوائف في فلسطين.

وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، تم بموجبها تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين بذات الشروط، تم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.

