الحبس سنة لمتهم لحيازته الحشيش المخدر في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار طارق محمد أبو عبدة رئيس المحكمة حبس متهم سنه لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عبدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة و محمد طه امين السر.

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۱۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البساتين والمقيدة برقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي حلوان أن المتهم أسامة ا. بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقاً بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.