فيتوريا يرفض مواجهة السويد وكوريا قبل كأس أفريقيا

تلقى منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عددا من العروض لخوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"البوابة نيوز"، إن منتخب مصر تلقى عروضا من منتخبات كوريا الجنوبية والسويد ونيجيريا والكاميرون، لمواجهة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رفض فكرة مواجهات منتخبات قوية في الفترة المقبلة خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة قبل بطولة أفريقيا، كما أن جهاز المنتخب الوطني استقر على خوض ودية واحدة قبل “الكان”.

وأشار إلى أن روي فيتوريا يدرس في الوقت الحالي الترتيب ووضع خطة إعداد منتخب مصر قبل بطولة أفريقيا، حيث استقر بشكل كبير على اللعب مع منتخبات من التصنيف الثالث أو الرابع في قارة أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر يوقع في مجموعة تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام مطلع العام المقبل.