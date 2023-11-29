نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال تطوير السلخانة بالشلال

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بمتابعة أعمال تطوير السلخانة (المجزر العمومى) بالشلال، ومنظومة النظافة ورفع كفاءة التشغيل، استعدادًا لإعادة تشغيل المجزر والتصريح لأصحاب محلات الجزارة باستئناف أعمال الذبح غداً الخميس.

وقد جاءت جولة نائبة محافظ أسوان بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.

وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إعداد وتطبيق خطة متكاملة لمنظومة النظافة العامة والسلامة المهنية داخل السلخانة بشكل يضمن تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة فى التشغيل، بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية والصحية المقررة.

كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد بضرورة الاهتمام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول بالسلخانة مع ضرورة توفير الوسائل والمعدات اللازمة لنقلها والتخلص منها بشكل يومى وأمن، وذلك للحفاظ على البيئة وحماية لخطوط وشبكات الصرف الصحى.

وشددت على الالتزام بالقيام بأعمال الكشف والفحص البيطرى الدقيق واللازم لجميع رؤوس الماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض أو أى عيوب مخالفة للذبح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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