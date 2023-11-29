«المؤتمر» يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، ومؤسس مبادرة "شارك وانتخب" المصريين بالخارج للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، لنسج ملحمة وطنية جديدة لتكون رسالة للعالم بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وشددت ماجدة بدوي، في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون المصريين بالداخل والخارج جزءًا واحدًا من صناعة المسهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة، وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.

وأكدت أن المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تعد واجبًا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.

وأوضحت ماجدة بدوي، أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.

وأشارت أمين إعلام حزب المؤتمر، إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على المكتسبات والحقوق السياسية لهم مما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبيلة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها، علاوة على دمجهم في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.