تعليم القاهرة: نحيى صمود الشعب الفلسطيني ليحيا حياة كريمة

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، دعوة للحب والتسامح ونبذ العنف في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار (فلسطين أرض وشعب).

وأوضح أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي لتعزيز قيم السلام والأمان ، لكى تتبوأ فلسطين المكانة التي تستحقها ويحقق كل فلسطينى حلمة فى إقامة دولة مستقلة.



ويعتبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة فى ال٢٩ من نوفمبر كل عام ، وهو إحتفال رسمى فى ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ ، فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧.



وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين. بات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.



ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المشروعة ، ويأتى الاحتفاء هذا العام بالتزامن مع إضافة مد الهدنة يومين .

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