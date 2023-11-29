"تعليم منيا القمح" تكرم فريق فصول الأمل الفائز بالمركز الثاني بمسابقة الأقاليم للنشاط المسرحي

شارك عبدالشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، في حضور حفل تكريم فريق فصول الامل المشارك فى مسابقة الأقاليم والحاصل على المركز الثانى فى النشاط المسرحى والذى كان يمثل محافظة الشرقية ومدارس التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارة التعليمية بمنيا القمح.

وجاء ذلك بحضور مصطفى الحلو رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة، وجودة محمد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة كرديدة الجديدة المشتركة للتعليم الأساسى بقرية كرديدة.

وفى بداية الحفل، قامت منى الشوربجى مديرة فصول الأمل بتسليم شهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى عبدالشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح تقديرا لجهوده وحصول فريق الأمل الذى يمثل الادارة والمديرية والمحافظة على المركز الثانى فى مسابقة الأقاليم للنشاط المسرحى وتكرريما له لاهتمامه ورعايته للطلاب ذوي الهمم.

وكرم مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح الطلاب ومنحهم شهادات تقدير لحصولهم على المركز الثانى فى مسابقة الأقاليم للنشاط المسرحي.

وتوجه مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح بالشكر والاحترام والتقدير إلى إدارة المدرسة وجميع العاملين متمنيا لهم دوام التوفيق، كما قرر تكريم مديرة ومعلمات وطلاب فصول الأمل يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بمدرسة فاطمة الزهراء فصول الأمل لذوى القدرات الخاصة، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.