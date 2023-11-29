غدا.. انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس

تشهد ملاعب نادي نيو جيزة، غدا الخميس، الرياضي انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس لعام ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، أن رياضة التنس في الاولمبياد الخاص تم اعتمادها كرياضة اولمبياد خاص رسمية عام ١٩٨٧ ، وتنقسم المسابقات في التنس إلي مسابقات فردي وزوجي وزوجي موحد "مدمج" وزوجي مختلط.

وأشار تهامي، إلى أن اللاعبين المصريين في الاولمبياد الخاص سجلهم حافل بالانجازات في المسابقات العالمية والإقليمية التي شاركوا بها آخرها كانت بالالعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣ حقق خلالها المنتخب المصري للتنس ٥ ميداليات متنوعة ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.

وعن المسابقة، أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص أن المسابقة الوطنية هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من ٣٥ لاعبا ولاعبة من الهيئات المسجلة ببرنامج الاولمبياد الخاص المصري.

ومن جانبه، عبر خالد الشورابي الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي عن سعادته باستضافة فعاليات المسابقة الوطنية للتنس وابطال الاولمبياد الخاص، مشيرا إلى أن النادي استعد بكامل قوته لاستقبال الابطال وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة التي تقام لأول مره علي ملاعب النادي.

ومن المقرر أن تقام المسابقة غدا في تمام الساعه ١٠ صباحا وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص بإقامة حفل افتتاح للمسابقة يليه عملية تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الرياضية يعقبها مسابقات النهائيات ثم تتويج جميع اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات والشارات.