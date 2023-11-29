الاتحاد الأوروبي يعتمد تحديثات جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية مع تركيا

اعتمد الاتحاد الأوروبي، تحديثات جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية له مع تركيا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية بطريقة استراتيجية وتطلعية.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الأربعاء/ - أنها اعتمدت مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم بيانًا مشتركًا بشأن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ متابعة للمهمة التي حددها المجلس الأوروبي في 29-30 يونيو 2023.

وأضاف البيان أن حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تحدد المجالات الرئيسية وتضع توصيات تهدف إلى تعزيز العلاقات في المجالات الرئيسية بطريقة استراتيجية وتطلعية في البيئة الجيوسياسية والأمنية الحالية سريعة التغير.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بمصلحة استراتيجية في بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي تطوير علاقة تعاونية ومتبادلة المنفعة مع تركيا.

ولمواصلة هذه المساعي، بما يتماشى مع البلاغ المشترك واستنتاجات المجلس الأوروبي في مارس 2021، توصي المفوضية الأوروبية والممثل السامي باتخاذ خطوات إضافية نحو المشاركة البناءة في مجالات التعاون الرئيسية، بطريقة تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس، وعلى أساس الشروط التي وضعها المجلس الأوروبي، مع البقاء مصممين على استخدام الأدوات والخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه.

وأشار البيان إلى أنه - بعد اعتماد اليوم - يُنتظر أن تُقدم هذه التحديثات إلى المجلس الأوروبي للنظر فيه وتوجيهه.

