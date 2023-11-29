ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بابا الفاتيكان يدعو إلى استمرار الهدنة الإنسانية في غزة

بابا الفاتيكان البابا
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، إلى استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال بابا الفاتيكان - بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري - "نحن ندعو إلى السلام"، معربا عن قلقه من نقص المياه والخبز فضلا عن معاناة الأشخاص.
وأعرب عن أمله في أن تستمر الهدنة الجارية في غزة، حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وحتى تتمكن المساعدات الإنسانية الضرورية من الدخول.
يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام قابلة للتمديد بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة إسلامية (حماس) قد بدأ الجمعة الماضية وتم تمديدها يومين آخرين، وتوصلت إليها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، حيث تنص هذه الهدنة على تبادل 50 رهينة محتجزة في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
 

بابا الفاتيكان الهدنة الإنسانية في غزة