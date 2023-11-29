نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر بلغت 3325 فلسطينيا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات منذ الـ7 من أكتوبر الماضي وصلت لـ3325 فلسطينيا في الضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية "العربية".

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا سبعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.