منظمة دولية: 27 مليون طفل عانوا من الجوع بسبب تغير المناخ خلال العام الماضي

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن أحوال الطقس القاسية في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ فاقمت من معاناة أكثر من 27 مليون طفل من الجوع خلال العام الماضي.

وأشارت المنظمة - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء- إلى أن ذلك العدد من الأطفال الجوعى يمثل زيادة كبيرة بنسبة 135% عن عام 2021.

وذكرت أن "الأطفال شكلوا حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من الانعدام الحاد للأمن الغذائي"، منبهة إلى أن ذلك "يرقى إلى مستوى الأزمة أو في وضع أسوأ من ذلك، في 12 دولة بسبب أحوال الطقس الشديدة في عام 2022".

وأوضحت المنظمة أن "من بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الإفريقي؛ حيث يعيش نحو نصف الأطفال (البالغ عددهم 27 مليونا) في إثيوبيا والصومال".

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة إنجر آشينج، في بيان، إنه "مع تكرار أحداث الطقس المرتبطة بالمناخ بشكل أكبر وزيادة شدتها، سنرى تداعيات أكبر على حياة الأطفال".

