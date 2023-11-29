جامعة بنها تفوز بالميدالية البرونزية في اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

فازت جامعة بنها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بالإسكندرية والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، الطالبة الفائزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى المسابقة متمنيا لها مزيدا من التوفيق، مشيرا أن مشاركة الجامعة يأتي في أطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالممارسة الرياضية وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي لطلاب الجامعات المصرية وخاصة الفتاة الجامعية، مؤكدًا على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية والرياضية وكذلك توفير ما يلزم لهم من الأدوات والإمكانيات وتأهيلهم على أفضل نحو وتطويرهم بصفة مستمرة على كافة المستويات، مشيرًا إلى مشاركة الوفد الطلابي، يأتي تحت أشراف مسئولي النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات الأولمبياد خلال الفترة من ٢٥ – ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمشاركة 850 طالبة يمثلون 32 جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز).