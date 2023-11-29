بالصور.. معرض "الحياة البرية" ضمن فعالية تصوير ومراقبة الطيور في بورسعيد

افتتح الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد عامر، معرض الحياة البرية، اليوم الأربعاء، ضمن فعالية تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

وضم المعرض مجموعة مو الصور التي التقطت لأشهر الطيور المتواجدة في بورسعيد، مثل: (الفلامينجو، والبجع، الطيور الخواضات، البلشونات، الزرزور، السمان، النوارس، واللقالق وغيرها).

وأشارت دكتورة إيمان الغزاوي، كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد إحدى المشاركات بالمعرض، إلى أن الجامعة تشارك في الفعالية للعام الثاني على التوالي، وأنها تشارك بعدة صور منها صورة لطيور الفلامنجو بملاحات مدينة بورفؤاد، وصورة أخرى من أحدى بحيرات دولة الإمارات والتي فازت ضمن أفضل صورة على مستوى العالم مشاركة بالمسابقة الروسية من أجمالي نصف مليون صورة مشاركة.

من جانب، أوضح محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والمنسق العام للمهرجان، أن المعرض يأتي ضمن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BIRDSAID 2023 في نسخته الثانية، والذي يضم تصوير الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2023، ومعرض الشارع للصور الفائزة من مهرجان الطيور العام الماضي في ميدان الشهداء ببورسعيد ولمدة أسبوع ومجموعة معارض أخرى بمختلف الميادين.

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