حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكشف عدد الأسرى في غزة

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وجود نحو 161 رهينة لدى حركة حماس في غزة.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنها جهزت قائمة من 50 رهينة لدى حماس في غزة من أجل شمولهم في صفقة التبادل.

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، أنه سيتم تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار لمدة يوم إضافى كلما أطلقت حماس والمنظمات الأخرى المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف أنه يجري العمل في مسارين بشكل متواز أولهما استرجاع أكبر عدد من الرهائن المحتجزين والثاني القضاء على المنظمات وقدرتها العسكرية في غزة، قائلا "لدينا الاستعداد لإخلاء سبيل بعض المساجين الفلسطينيين سواء رجال أو نساء والموجودين في السجون الإسرائيلية، إلا أننا لا نزال متمسكين بالقضاء على البنية التحتية الإرهابية في غزة".