كاف يخطر فيوتشر بطاقم تحكيم مباراته أمام الهلال الليبي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

ويحل فريق فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.