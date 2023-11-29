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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، أنه سيتم تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار لمدة يوم إضافى كلما أطلقت حماس والمنظمات الأخرى المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وقال بن دور في مداخلة لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، "إنه بنهاية الهدنة فإن الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية لديها استعداد وجاهزية لاستئناف المرحلة التالية من العملية العسكرية في غزة وفقا لتأكيدات الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأركان الإسرائيلي".

وأضاف أنه يجري العمل في مسارين بشكل متواز أولهما استرجاع أكبر عدد من الرهائن المحتجزين والثاني القضاء على المنظمات وقدرتها العسكرية في غزة، قائلا "لدينا الاستعداد لإخلاء سبيل بعض المساجين الفلسطينيين سواء رجال أو نساء والموجودين في السجون الإسرائيلية، إلا أننا لا نزال متمسكين بالقضاء على البنية التحتية الإرهابية في غزة".

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