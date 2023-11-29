دوري الأبطال.. لانس عقدة الأرسنال التاريخية

يمثل فريق لانس الفرنسى، عقدة تاريخية لفريق أرسنال الإنجليزى، فى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزى، نظيره لانس الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز فريق لانس بهدفين لهدف، على أرسنال فى المباراة التى استضافها ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقدم آرسنال مستوى قويا في دوري الأبطال هذا الموسم، بتحقيق 3 انتصارات في 4 جولات، ليتصدر ترتيب مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط، مقابل 5 نقاط لأيندهوفين ولانس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويمتلك أرسنال اليوم فرصة الانتقام إلى جانب ضمان التأهل لثمن النهائي في حال تفادى الخسارة، كما سيضمن صدارة المجموعة في حال حقق الانتصار أو في حال تفادى الخسارة وفشل أيندهوفين في الفوز على إشبيلية في المباراة الأخرى.

ويمثل لانس عقدة أوروبية لآرسنال بفشل المدفعجية في تحقيق أي انتصار على الفريق الفرنسي في 3 مباريات سابقة في دوري الأبطال، بتعادل واحد وهزيمتين، وهو أكبر عدد من المباريات يخوضه الفريق الإنجليزي أمام خصم بعينه في المسابقة دون تحقيق أي انتصار.