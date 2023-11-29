تنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع كافة الإشغالات في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على أرض زراعيه بقرية العباسية بمساحة ألف و 225 م ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ قرار إزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 150م2 .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار المتابعة الدورية والتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن .

وشدد على ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب .

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة متابعة ميدانية مكبرة إستهدفت منطقة أطلس وشوارع البركة والمطار والسودانية بنطاق حى غرب وأسفرت عن إزالة ورفع 130 حالة إشغال طريق مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة .

واشار إلى أن الحملة كانت بإشراف نائب رئيس المدينة وبمشاركة رئيس الحى ، بالإضافة إلى الفنيين والعمال المدعمين بالمعدات والأدوات وسيارات النقل الثقيلة التابعة للوحدة المحلية .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون .

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